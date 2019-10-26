Макелеле рассказал, как однажды чуть не отправил Роналдиньо в больницу

Экс-игрок "Челси" Клод Макелеле рассказал об одной истории с Роналдиньо.

"Однажды мы противостояли "Барселоне" в Лиге Чемпионов и в том матче Роналдиньо возил меня по полю, как ему хотелось.

В перерыве я сказал ему: "Если ты не прекратишь отрабатывать на мне все свои финты, то мне придется отправить тебя в больницу", - сказал Макелеле.

Напомним, что Роналдиньо выступал за "Барсу" с 2003 по 2008 год. Макелеле защищал цвета "Челси" с 2003 по 2008.

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