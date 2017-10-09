Макелеле рассказал о своём уходе из "Реала"

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Клод Макелеле рассказал о своём уходе из королевского клуба в 2003 году.

"Реал" - лучший клуб в мире, ему нет равных. Я никогда не хотел покидать его. Зачем мне было уходить из клуба, который выигрывает титулы? Просто сложилась тяжёлая ситуация, которую не удалось пережить, и я перешёл в "Челси". Но "Реал" дал мне очень много" - цитирует француза Marca.

Стоит отметить, что СМИ называли причиной продажи Макелеле желание президента "Реала" Флорентино Переса, который считал хавбека недостаточно звёздным игроком.

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