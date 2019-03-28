Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation"

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Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation"
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле рассказал о разговоре во время матча с бывшим нападающим "Барселоны" Роналдиньо.

"Однажды во время матча "Челси" - "Барселона" я подошел к Роналдиньо и сказал ему: "Используй обычные финты в игре со мной. Но если ты будешь использовать финты с PlayStation, то я отправлю тебя в больницу. Роналдиньо в ответ на это извинился", - приводит слова Макелеле Marca.

Макелеле выступал за "Челси" с 2003 по 2008 годы, провел за клуб 216 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Что касается Роналдиньо, то он играл за "Барселону" с 2003 по 2008 годы. Всего за каталонский клуб он сыграл 207 поединков, в которых отметился 94 голами и 71 голевой передачей.

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