Макелеле вернулся в "Челси"
Экс-игрок "Челси" Клод Макелеле вернется в лондонский клуб. Об этом пишет официальный сайт "синих".
Француз будет следить за работой футболистов "Челси", которые играют в клубе на правах аренды. В его обязанности также будет входит отслеживание игры некоторых членов академии клуба во время тренировок и на матчах.
Макелеле выступал в "Челси" с 2003 по 2008 год. Вместе с лондонским клубом он выиграл 6 трофеев.
Ранее Клод работал главным тренером в бельгийском "Эйпен".
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|38
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|4
|Тоттенхэм
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|8
|Эвертон
|38
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|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
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|52
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|Уотфорд
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|Кристал Пэлас
|38
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|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Борнмут
|38
|45
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|Бернли
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|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
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|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16