Макелеле вернулся в "Челси"

Теги челси

Макелеле вернулся в "Челси"

Экс-игрок "Челси" Клод Макелеле вернется в лондонский клуб. Об этом пишет официальный сайт "синих".

Француз будет следить за работой футболистов "Челси", которые играют в клубе на правах аренды. В его обязанности также будет входит отслеживание игры некоторых членов академии клуба во время тренировок и на матчах.

Макелеле выступал в "Челси" с 2003 по 2008 год. Вместе с лондонским клубом он выиграл 6 трофеев. 

Ранее Клод работал главным тренером в бельгийском "Эйпен".

А еще: Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Гнабри, Мартинес и Эрнандес не смогут помочь "Баварии" в матче за Суперкубок Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов