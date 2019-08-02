Макелеле вернулся в "Челси"

Экс-игрок "Челси" Клод Макелеле вернется в лондонский клуб. Об этом пишет официальный сайт "синих".

Француз будет следить за работой футболистов "Челси", которые играют в клубе на правах аренды. В его обязанности также будет входит отслеживание игры некоторых членов академии клуба во время тренировок и на матчах.

Макелеле выступал в "Челси" с 2003 по 2008 год. Вместе с лондонским клубом он выиграл 6 трофеев.

Ранее Клод работал главным тренером в бельгийском "Эйпен".

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