Макелеле возглавил бельгийский клуб

"Эйпен" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Клода Макелеле.

44-летний специалист заключил с бельгийским клубом контракт до лета 2020 года. На посту наставника француз сменил Хорди Кондома.

Стоит отметить, что последним местом работы Макелеле был "Суонси", где он занимал должность ассистента главного тренера.

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