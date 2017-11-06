Макелеле возглавил бельгийский клуб

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Макелеле возглавил бельгийский клуб

"Эйпен" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера команды Клода Макелеле.

44-летний специалист заключил с бельгийским клубом контракт до лета 2020 года. На посту наставника француз сменил Хорди Кондома.

Стоит отметить, что последним местом работы Макелеле был "Суонси", где он занимал должность ассистента главного тренера. 

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