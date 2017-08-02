Макгиди: "Эмери из "Спартака" уволили прямо в раздевалке"

Бывший полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди вспомнил, как в 2012 году красно-белые отправили в отставку главного тренера Унаи Эмери. Напомним, что сейчас испанец работает с ПСЖ.

"Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли "Динамо" - пусть и не в главном дерби, но все-таки в дерби. Президент клуба зашел в раздевалку и сказал: "Унаи, все кончено!" Тренер ответил что-то вроде: "Да мне все равно!" и ушел.

Я спросил: "Его что – сейчас реально уволили?" Парни закивали в ответ", - сказал Макгиди.

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