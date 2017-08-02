Макгиди: "Эмери из "Спартака" уволили прямо в раздевалке"

Теги спартак москваэйден макгидиунаи эмери

Макгиди: "Эмери из "Спартака" уволили прямо в раздевалке"Бывший полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди вспомнил, как в 2012 году красно-белые отправили в отставку главного тренера Унаи Эмери. Напомним, что сейчас испанец работает с ПСЖ.

"Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли "Динамо" - пусть и не в главном дерби, но все-таки в дерби. Президент клуба зашел в раздевалку и сказал: "Унаи, все кончено!" Тренер ответил что-то вроде: "Да мне все равно!" и ушел.

Я спросил: "Его что – сейчас реально уволили?" Парни закивали в ответ", - сказал Макгиди.

Читайте: Эмери: "Неймар? Я хочу говорить только о настоящем" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 3 9
2 Зенит Санкт-Петербург 3 9
3 Ахмат 3 9
4 ЦСКА Москва 3 6
5 Краснодар 3 6
6 Уфа 3 5
7 Спартак Москва 3 5
8 Урал 3 5
9 Ростов 3 4
10 Рубин 3 3
11 Арсенал Тула 3 3
12 Анжи 3 3
13 Динамо Москва 3 1
14 Амкар 3 0
15 Тосно 3 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов