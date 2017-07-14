Макгиди перешел в "Сандерленд"



Известный ирландский полузащитник "Эвертона" Эйден Макгиди стал игроком "Сандерленда", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался "черным котам" бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2020 года.

31-летний Макгиди выступал за "Эвертон" с 2014 года, провел за клуб 43 матча и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Шеффилд Уэнсдей" и "Престону". Ранее играл за "Селтик" и "Спартак". За сборную Ирландии сыграл 90 матчей и забил 5 голов. Трехкратный чемпион Шотландии, двукратный обладатель Кубка шотландской Лиги, двукратный обладатель Кубка Шотландии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru