Макгрегор посетил финал ЧМ-2018 и встретился с Путиным

Известный ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор посетил финал Чемпионата Мира 2018 года, который прошёл накануне в Москве, и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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