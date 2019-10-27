Макгрегор присутствовал на матче ЦСКА - "Ференцварош" и поспорил на победу российского клуба

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Макгрегор присутствовал на матче ЦСКА - "Ференцварош" и поспорил на победу российского клуба

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сказал, что был на матче 3-го тура Лиги Европы ЦСКА - "Ференцварош" и поспорил на победу красно-синих.

"Я бы сказал ребятам в раздевалке, чтобы они продолжали в том же духе. Чтобы они пасовали, двигались и не паниковали. И гол обязательно будет. Хочешь поспорить на бутылку виски? Давай!" - сказал Макгрегор.

Напомним, в том матче ЦСКА проиграл "Ференцварошу" - 0:1. Это поражение стало третьим проигрышем "армейцев" в Лиге Европы.

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