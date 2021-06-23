Макгрегор прокомментировал поражение Шотландии от Хорватии

Фото: инстаграм сборной Шотландии/Автор неизвестен

Футболист сборной Шотландии Каллум Макгрегор поделился мыслями после поражения от сборной Хорватии в решающем матче группового этапа Евро-2020 (1:3). Напомним, что Макгрегор забил единственный гол своей команды.

"Я горд тем, что забил гол за свою страну. Это является мечтой каждого мальчишки. Во втором тайме было около четырех-пяти минут, когда мы могли отличится второй раз. Однако мы играли против по-настоящему классной команды, которая оказалась слишком сильна для нас", — приводит слова Макгрегора официальный сайт УЕФА.

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