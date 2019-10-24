Макгрегор рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории

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Макгрегор рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор заявил, что он считает нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

"Лучший спортсмен в мире - это Криштиану Роналду. Он феноменальный атлет и спортсмен, который выиграл множество трофеев за свою карьеру. Думаю, что он самый великий футболист в истории", - приводит слова Макгрегора телеканал "Матч ТВ".

34-летний Роналду в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

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