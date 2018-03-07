МакГуан - первый английский футболист "Барселоны" со времен Линекера

Хавбек "Барселоны" Маркус МакГуан сегодня может дебютировать за основную команду каталонцев.

Как сообщает Mirror, 19-летний игрок стал первый английским футболистом "Барселоны" со времен Гари Линекера, который выступал за каталонцев с 1986 по 1989 год.

Напомним, что МакГуан пришел из "Арсенала" и до этого времени играл за "Барселону Б".

Сегодня "Барселона" сыграет против "Эспаньола" в Суперкубке Каталонии.

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