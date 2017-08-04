"Маккаби", "Домжале" и "Брага" вышли в следующий этап Лиги Европы

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"Маккаби", "Домжале" и "Брага" вышли в следующий этап Лиги Европы

Завершились еще три ответных матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в следующий этап завоевали "Маккаби", "Домжале" и "Брага".

"Паниониос" (Греция) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 0:1 (0:0) - первый матч - 0:1
Гол: Атзили, 79 - 0:1

"Домжале" (Словения) - "Фрайбург" (Германия) - 2:0 (0:0) - первый матч - 0:1
Голы: Ибричич, 50 (с пенальти) - 1:0, Бизьяк, 59 - 2:0

"Брага" (Португалия) - АИК (Швеция) - 2:1 (0:1) - первый матч - 1:1
Голы: Обаси, 13 - 0:1, Фонте, 74 - 1:1, Силва, 120+1 - 2:1

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