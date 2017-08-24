"Маккаби Тель-Авив" – "Альтах" - 2:2, "Шериф" – "Легия" - 0:0 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.
"Маккаби Тель-Авив" – "Альтах" - 2:2
"Шериф" – "Легия" - 0:0
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