Маккарти может возглавить "Вест Бромвич"

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Маккарти может возглавить "Вест Бромвич"

Новым главным тренером "Вест Бромвича" может стать Мик Маккарти, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "дроздов" близко к договоренности с ирландским специалистом, который готов тренировать клуб даже в случае его вылета в Чемпионшип.

Напомним, что несколько дней назад "Вест Бромвич" уволил Алана Пардью. После 32 туров клуб занимает последнее место и отстает от спасительного 17-го места на 10 очков.

Что касается Маккарти, то сейчас он возглавляет "Ипсвич". Ранее ирландец работал в "Вулверхэмптоне", "Сандерленде", "Миллуолле" и сборной Ирландии.

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