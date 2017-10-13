Маккэй будет временно возглавлять сборную Шотландии

Стало известно имя преемника Гордона Стракана, который накануне был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии.

Как сообщает BBC, временным наставником шотландцев станет Малки Маккэй, который также является главой Футбольной ассоциации страны.

Ранее Маккэй возглавлял "Уотфорд", "Кардифф Сити" и "Уиган". | http://soccernews.ru