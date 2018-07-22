Макклейн стал игроком "Сток Сити"

Ирландский полузащитник "Вест Бромвича" Джеймс Макклейн перешел в "Сток Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 5,5 миллионов евро. Футболист подписал с "гончарами" четырехлетний контракт.

29-летний Макклейн выступал за "Вест Бромвич" с 2015 года, провел за клуб 111 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Инститьют", "Дерри Сити", "Сандерленд" и "Уиган". За сборную Ирландии сыграл 59 матчей и забил 10 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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