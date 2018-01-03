Макларен назвал футболиста, который смог бы заменить Коутиньо в "Ливерпуле"

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Макларен назвал футболиста, который смог бы заменить Коутиньо в "Ливерпуле"

Экс-тренер сборной Англии Стив Макларен поделился мнением о возможном уходе Коутиньо из "Ливерпуля".

"Ситуация непростая. 180 миллионов евро - это огромная сумма. Можно приобрести много футболистов, но "Ливерпуль" не хотел бы терять талантливого Коутиньо.

Я могу представить Санчеса на "Энфилде". Алексис - амбициозный игрок. Он тот, кто смог бы заменить Коутиньо. Хотя, когда у тебя в команде есть Салах, Мане, Фирмино и Лаллана, может, вопрос замены стоит не так остро" - приводит слова Макларена Mirror.

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