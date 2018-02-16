Маклиш назначен главным тренером сборной Шотландии
Футбольная ассоциация Шотландии на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Алекса Маклиша.
Детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что 59-летний специалист подпишет соглашение до лета 2020 года.
Стоит отметить, что Маклиш уже возглавлял сборную Шотландии в 2007 году. Также тренировал "Мотервелл", "Хиберниан", "Рейнджерс", "Бирмингем", "Астон Виллу", "Ноттингем Форест", "Генк" и "Замалек". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников"
-
Тяжелый выезд "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд"
-
Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ
-
"Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии
-
Инфантино затеял революцию в мировом футболе
Лента новостей
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
"Саутгемптон" близок к приобретению Промеса
-
"Бавария" встретится с "Вольфсбургом" на "Фольксваген-Арене"
-
Остановка в Эйбаре перед еврокубками: "Барселона" в гостях у "оружейников"
-
Тяжелый выезд "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд"
-
Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ
-
Конте прокомментировал победу над "Халлом"
-
Вальверде недоволен календарём Ла Лиги
-
Венгер определил трансферную цель "Арсенала" на лето
-
"Бавария" намерена выкупить Хамеса
-
"Фиорентина" может уволить главного тренера
-
Жиру прокомментировал дебютный гол за "Челси"
-
"Портимоненсе" на выезде переиграл "Фейренсе"
-
Четыре игрока "Вест Бромвича" угнали такси в Барселоне
-
Штёгер продлит контракт с "Боруссией"
-
"Жирона" – "Леганес" - 3:0 (обзор)
-
"Жирона" крупно побеждает "Леганес"
-
"Челси" – "Халл Сити" - 4:0 (обзор)
-
"Челси" без проблем обыгрывает "Халл Сити" и выходит в четвертьфинал Кубка Англии
-
"Монако" – "Дижон" - 4:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|33
|91
|2
|Абердин
|33
|67
|3
|Рейнджерс
|33
|58
|4
|Сент-Джонстон
|33
|49
|5
|Харт оф Мидлотиан
|33
|45
|6
|Партик Тистл
|33
|41
|7
|Килмарнок
|33
|35
|8
|Росс Каунти
|33
|33
|9
|Гамильтон Академикалс
|33
|32
|10
|Мотеруэлл
|33
|32
|11
|Данди
|33
|30
|12
|Инвернесс КТ
|33
|25