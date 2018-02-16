Маклиш назначен главным тренером сборной Шотландии

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Маклиш назначен главным тренером сборной Шотландии

Футбольная ассоциация Шотландии на своём официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Алекса Маклиша.

Детали контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что 59-летний специалист подпишет соглашение до лета 2020 года.

Стоит отметить, что Маклиш уже возглавлял сборную Шотландии в 2007 году. Также тренировал "Мотервелл", "Хиберниан", "Рейнджерс", "Бирмингем", "Астон Виллу", "Ноттингем Форест", "Генк" и "Замалек". | http://soccernews.ru

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