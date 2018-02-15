Маклиш возглавит сборную Шотландии

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Маклиш возглавит сборную Шотландии

Новым главным тренером сборной Шотландии станет Алекс Маклиш, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, специалист подпишет контракт с федерацией футбола Шотландии до лета 2020 года. Таким образом он будет руководить командой в отборочных циклах Евро-2020 и ЧМ-2022.

Стоит отметить, что 59-летний Маклиш уже возглавлял сборную Шотландии в 2007 году. Также тренировал "Мотервелл", "Хиберниан", "Рейнджерс", "Бирмингем", "Астон Виллу", "Ноттингем Форест", "Генк" и "Замалек".

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