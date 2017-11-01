Макманаман: "Будь я президентом "Реала", не стал бы подписывать Кейна"

Экс-игрок "Реала" Стив Макманаман заявил, что мадридскому клубу не нужен Харри Кейн.

"Будь я президентом "Реала", не стал бы приобретать Кейна. Уж лучше подписать молодого парня вроде Мбаппе. Подписать Кейна будет очень трудно, цены на игроков сегодня просто безумные, придется выплатить 200 миллионов евро.

В Англии выступают очень профессиональные клубы, это отличное место для развития карьеры. Кейн может оставаться в Лондоне, ведь здесь он счастлив и находится рядом с семьей" - приводит слова Макманамана Marca.

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