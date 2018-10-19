Макманаман дал "Реалу" ценный совет

Экс-полузащитник мадридского "Реала" Стив Макманаман дал совет королевскому клубу касательно приобретения одной из звёзд ПСЖ - Неймара или Килиана Мбаппе.

"Я бы предпочёл видеть в "Реале" Мбаппе. Во-первых, он молод и легкообучаем. Во-вторых, его проще будет купить. Что касается Неймара, то его трансфер также возможен. После ухода Роналду из "Реала" я уже ничему не удивлюсь" - приводит слова Макманамана Marca.

Стоит отметить, что СМИ сватали в "Реал" и Неймара, и Мбаппе. При этом бразилец сам заинтересован в уходе из ПСЖ, а француза пока всё устраивает в нынешнем клубе.

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