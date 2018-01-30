Известный в прошлом английский футболист Стив Макманаман хочет, чтобы летом "Ливерпуль" купил четырех игроков.

"Я бы хотел, чтобы они купили форварда, который смог бы забивать по 30 голов за сезон, чтобы дополнить игроков, которые у нас уже есть. Также я бы хотел, чтобы они купили еще одного центрального защитника и пару вингеров. Но в футболе так не бывает, что каждая позиция закрыта игроками, которых вы хотите", - цитирует бывшего футболиста Express.

Напомним, сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Хаддерсфилда". | soccernews.ru