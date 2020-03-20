Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"

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Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман прокомментировал будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха.

"У "Реала" есть Азар, в прошлом году они подписали Родриго, а недавно взяли Рейньера, поэтому я бы не верил всем слухам. Несмотря на итоги текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, английские клубы - лучшие в мире на данный момент. "Барселона" и "Реал" - нет.

Конечно, "Барса" и "Реал" захотят летом усилить состав, так как проводят плохой сезон. Несмотря на это, я сомневаюсь, что есть хоть малейшие шансы на переход Мане и Салаха в один из этих клубов," - приводит слова Макманамана Horseracing.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Сетьен:"С Лео в году 2020 не только можно,но и нужно попрощаться!visca el Catalunya!"

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

100 % .Ты прав!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конечно,он прав!Он всегда прав!Как и я!

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