Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"
Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман прокомментировал будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха.
"У "Реала" есть Азар, в прошлом году они подписали Родриго, а недавно взяли Рейньера, поэтому я бы не верил всем слухам. Несмотря на итоги текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, английские клубы - лучшие в мире на данный момент. "Барселона" и "Реал" - нет.
Конечно, "Барса" и "Реал" захотят летом усилить состав, так как проводят плохой сезон. Несмотря на это, я сомневаюсь, что есть хоть малейшие шансы на переход Мане и Салаха в один из этих клубов," - приводит слова Макманамана Horseracing.
Читайте также: "Ливерпуль" готовит новый контракт для Вейналдума. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман высказался о позиции де Йонга в "Барселоне"
-
"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
-
3
Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"
-
1
Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам
-
1
Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом
-
2
Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"
-
1
"Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико"
-
1
Крыховяк - лучший игрок "Локомотива" в марте
-
Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Ракитича
-
1
Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты
-
1
Ла Лига рассматривает возможность проведения матчей каждые 48 часов после возобновления сезона
-
Шюррле показал, как тренируется во время карантина
-
1
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
-
1
"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Бракамонте: "Москва" заплатила за меня одну корову и три огурца"
-
АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая
-
3
Эмери - о вылете ПСЖ от "Барселоны" в 2017 году: "В одном матче мы играли против них, а в другом - против судьи"
-
Ари высказался о русских женщинах
-
Юран: "Кокорин идёт по пути Дзюбы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18