Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"

Экс-игрок "Ливерпуля" Стив Макманаман прокомментировал будущее Садио Мане и Мохамеда Салаха.

"У "Реала" есть Азар, в прошлом году они подписали Родриго, а недавно взяли Рейньера, поэтому я бы не верил всем слухам. Несмотря на итоги текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, английские клубы - лучшие в мире на данный момент. "Барселона" и "Реал" - нет.

Конечно, "Барса" и "Реал" захотят летом усилить состав, так как проводят плохой сезон. Несмотря на это, я сомневаюсь, что есть хоть малейшие шансы на переход Мане и Салаха в один из этих клубов," - приводит слова Макманамана Horseracing.

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