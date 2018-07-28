Макманаман рассказал, кто будет новым лидером "Реала"

Экс-игрок сборной Англии Стив Макманаман поделился мыслями о новом лидере для "Реала".

"Хулен Лопетеги хочет, чтобы Гарет Бэйл взял на себя роль лидера после ухода Криштиану Роналду. Это очень сложно, потому что Роналду забивал в среднем по одному голу за игру, а Бэйл - совершенно другой игрок. Мы говорим о более динамичном футболисте, но я думаю, что он проведет сезон на высоком уровне" - приводит слова Макманамана A Bola.

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