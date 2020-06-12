Макманаман сделал прогноз на чемпионскую гонку в Примере

Экс-игрок мадридского "Реала" Стив Макманаман поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

"Думаю, что борьба между "Реалом" и "Барселоной" будет идти вплоть до последнего тура, но я отдаю предпочтение мадридцам. У них более легкий календарь. "Барсе" же ещё предстоят встречи с "Севильей" и "Атлетико". Плюс у "Реала" более длинная скамейка запасных, и это может помочь, если будет много травм. Увы, но после такого перерыва травматизм может увеличиться. При этом не стоит забывать, что у каталонцев есть Месси, который в одиночку способен решать исходы матчей. От его формы также многое будет зависеть", - сказал Макманаман.

Напомним, что по итогам 27 туров лидирующая в Примере "Барса" опережает "Реал" на два очка.

В субботу "сине-гранатовые" возобновят сезон гостевым матчем с "Мальоркой", "Реал" в воскресенье примет "Эйбар".

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