Макманаман сделал прогноз на чемпионскую гонку в Примере
Экс-игрок мадридского "Реала" Стив Макманаман поделился мыслями о борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
"Думаю, что борьба между "Реалом" и "Барселоной" будет идти вплоть до последнего тура, но я отдаю предпочтение мадридцам. У них более легкий календарь. "Барсе" же ещё предстоят встречи с "Севильей" и "Атлетико". Плюс у "Реала" более длинная скамейка запасных, и это может помочь, если будет много травм. Увы, но после такого перерыва травматизм может увеличиться. При этом не стоит забывать, что у каталонцев есть Месси, который в одиночку способен решать исходы матчей. От его формы также многое будет зависеть", - сказал Макманаман.
Напомним, что по итогам 27 туров лидирующая в Примере "Барса" опережает "Реал" на два очка.
В субботу "сине-гранатовые" возобновят сезон гостевым матчем с "Мальоркой", "Реал" в воскресенье примет "Эйбар".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14