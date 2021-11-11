Макманаман уверен в переходе Погба в "Реал"

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Экс-хавбек мадридского "Реала" Стив Макманаман высказался о целесообразности подписания полузащитника Поля Погба.

"Реалу" стоит подписать Погба. Он перейдет бесплатно, так что риск невелик.

Нужно брать в расчет то, что у команды есть. У них есть Лука Модрич, которому 36 лет, Тони Кроос, которому тоже за 30. Каземиро исполнится 30 в феврале. На это стоит обратить внимание. Конечно, в команде и рядом с ней есть еще игроки. Но я не думаю, что подписать Погба было бы сложно.

Хорошо ли он играет сейчас? Нет, конечно. Легко говорить об этом. Он выглядел слабо, когда вышел на замену в игре против "Ливерпуля". Против "Аталанты" он действовал медленно и много раз ошибался. Для перехода в «Реал» его форма была недостаточно хорошей. Но он показывал свой уровень в прошлом, играя за "Ювентус" и сборную Франции.

Кажется, перемены пойдут ему на пользу. Он будет доступен бесплатно, так что многие клубы попытаются его заполучить. Никаких проблем.

Я не знаю, способен ли нынешний "Юнайтед" раскрыть сильные стороны Погба. Но в «Реале» это возможно. Даже если там будут Мбаппе или Эрлинг Холанд, то и в этой компании Погба будет настоящей суперзвездой", – сказал Макманаман.

Контракт Погба с "МЮ" рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне француз сыграл 13 матчей за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых сделал 7 результативных передач.

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