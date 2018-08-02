Макс Майер получил невероятную зарплату в "Кристал Пэлас"

"Кристал Пэлас" достиг договоренности о подписании контракта с немецким полузащитником Максом Майером, который ныне является свободным агентом.

Так, по сведениям Daily Mail, "орлы" и 22-летний хавбек уже согласовали размер оклада футболиста. На "Селхерст Парк" игрок сборной Германии будет зарабатывать порядка 10-ти миллионов евро в год без вычета налогов.

Последним клубом Майера был гельзенкирхенский "Шальке". В прошлом сезоне в составе "горняков" он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах.

Напомним, "Кристал Пэлас" отклонил предложение "Челси" по Заа. | soccernews.ru