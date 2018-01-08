Макси Гомес - единственный игрок Ла Лиги, забивший в этом сезоне "Реалу" и "Барселоне"

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Макси Гомес - единственный игрок Ла Лиги, забивший в этом сезоне "Реалу" и "Барселоне"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле сумела уйти от поражения в матче с "Реалом".

Спас "кельтов" гол уругвайского нападающего Макси Гомеса в концовке поединка.

Стоит отметить, что уругваец является единственным игроком Ла Лиги, который забивал голы в ворота "Реала" и "Барселоны" в нынешнем сезоне.

Всего 21-летний Гомес провел за "Сельту" 19 матчей и забил 8 мячей.

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