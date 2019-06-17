Макси Гомес сделал выбор между "Валенсией" и "Вест Хэмом"

Теги сельта виговаленсиямакси гомесвест хэм юнайтедтрансферы

Макси Гомес сделал выбор между "Валенсией" и "Вест Хэмом"

Нападающий "Сельты" Макси Гомес определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Super Deporte.

По информации источника, 22-летний уругваец выбирал между "Валенсией" и "Вест Хэмом", которые готовы купить его этим летом.

В итоге перспективный форвард отдал предпочтение "летучим мышам", поскольку хочет остаться в Испании.

Ранее интерес к футболисту также проявляла "Барселона", однако со временем "сине-гранатовые" отказались от его кандидатуры.

В минувшем сезоне Гомес сыграл за "Сельту" 36 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Валенсия" предложит "Вильярреалу" обмен игроками с участием Черышева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, где сборная России сыграет с Шотландией

Стало известно, где сборная России сыграет с Шотландией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов