Макси Гомес сделал выбор между "Валенсией" и "Вест Хэмом"

Нападающий "Сельты" Макси Гомес определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Super Deporte.

По информации источника, 22-летний уругваец выбирал между "Валенсией" и "Вест Хэмом", которые готовы купить его этим летом.

В итоге перспективный форвард отдал предпочтение "летучим мышам", поскольку хочет остаться в Испании.

Ранее интерес к футболисту также проявляла "Барселона", однако со временем "сине-гранатовые" отказались от его кандидатуры.

В минувшем сезоне Гомес сыграл за "Сельту" 36 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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