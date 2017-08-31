Макси Лопес перешел в "Удинезе"

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Макси Лопес перешел в "Удинезе"

Аргентинский нападающий "Торино" Макси Лопес стал игроком "Удинезе", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом до лета 2018 года.

33-летний Лопес выступал за "Торино" с 2015 года, провел за клуб 61 матч и забил 18 голов. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Барселону", "Мальорку", "Москву", "Гремио", "Катанию", "Милан", "Сампдорию" и "Кьево". Трехкратный чемпион Аргентины, двукратный чемпион Испании, обладатель Суперкубка Испании. Победитель Лиги чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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