Макси Лопес: "Спасибо Икарди за то, что увел мою жену"

Теги макси лопесмауро икардиванда нара

Макси Лопес: "Спасибо Икарди за то, что увел мою жену"

Форвард "Кротоне" Макси Лопес снова высказался об уходе своей жены Ванды Нары к Мауро Икарди.

"Я не просто простил Икарди. Спасибо ему за то, что увел мою жену Ванду", - цитирует Лопеса Football Italia.

Напомним, что во время брака у Лопеса и Нары родилось трое детей. Сейчас их воспитанием занимаются Нара и Икарди.

В текущем сезоне Икарди находится в аренде в ПСЖ, однако права на игрока принадлежат "Интеру".

Читайте также: Макси Лопес: "Я простил Икарди". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной

Судьба предстоящего Эль Класико остается неопределенной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов