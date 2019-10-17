Макси Лопес: "Спасибо Икарди за то, что увел мою жену"

Форвард "Кротоне" Макси Лопес снова высказался об уходе своей жены Ванды Нары к Мауро Икарди.

"Я не просто простил Икарди. Спасибо ему за то, что увел мою жену Ванду", - цитирует Лопеса Football Italia.

Напомним, что во время брака у Лопеса и Нары родилось трое детей. Сейчас их воспитанием занимаются Нара и Икарди.

В текущем сезоне Икарди находится в аренде в ПСЖ, однако права на игрока принадлежат "Интеру".

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