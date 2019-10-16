Макси Лопес: "Я простил Икарди"

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Макси Лопес: "Я простил Икарди"

Нападающий "Кротоне" Макси Лопес признался, что больше не держит зла на форварда ПСЖ Мауро Икарди.

Напомним, что аргентинские футболисты конфликтовали с 2013 года из-за Ванды Нары.

Модель была супругой Лопеса, но потом она ушла к Икарди. Тогда игроки являлись близкими друзьями.

"Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни - это подарить счастье своим детям. Всё остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает", - цитирует Лопеса Football Italia.

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