Макси Лопес: "Я простил Икарди"
Нападающий "Кротоне" Макси Лопес признался, что больше не держит зла на форварда ПСЖ Мауро Икарди.
Напомним, что аргентинские футболисты конфликтовали с 2013 года из-за Ванды Нары.
Модель была супругой Лопеса, но потом она ушла к Икарди. Тогда игроки являлись близкими друзьями.
"Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни - это подарить счастье своим детям. Всё остальное уже в прошлом. Эту страницу я давно перевернул, меня это больше не терзает", - цитирует Лопеса Football Italia.
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|Команда
|М
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|7
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|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3