Макси Родригес объявил о завершении карьеры

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Макси Родригес объявил о завершении карьеры

Фото инстаграм Макси Родригеса

Известный аргентинский футболист Макси Родригес решил повесить бутсы на гвоздь.

Футболист объявил о завершении профессиональной карьеры в 40-летнем возрасте.

Полузащитник выступал за "Ньюэллз Олд Бойз" (трижды), "Реал Овьедо", "Эспаньол", "Атлетико", "Ливерпуль" и "Пеньяроль".

Родригес имеет в своём активе 16 голов в 57 матчах за сборную Аргентины.

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