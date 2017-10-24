Максим Лопес отдает предпочтение переходу в "Барселону" перед "Реалом"

Полузащитник французского "Марселя" Максим Лопес отдает предпочтение переходу в каталонскую "Барселону" перед мадридским "Реалом".

Как информирует sport.es, в подписании 19-летнего хавбека "бело-голубых" заинтересованы оба испанских гранда. Однако на данный момент перспективный француз склоняется к тому, чтобы отдать предпочтение первым, фанатом которых он является.

Напомним, переход Йерри Мины в "Барселону" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru