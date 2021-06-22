Максим Мухин высказался об уровне Евро-2020
Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен
Молодой футболист московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин дал комментарий "Спорт-Экспрессу", в котором поделился впечатлениями от выступления на Евро-2020.
— Мы раздосадованы результатом выступления на чемпионате Европы. Команда очень хотела выйти из группы, в Австрии мы хорошо подготовились к турниру. По себе знаю, что все игроки хорошо чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня обыграть не получилось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.
Об уровне игроков на Евро: Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько усилий приложить для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд. Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи, — сказал Мухин.
Напомним, что в решающем матче группового этапа против Дании сборная России разгромно проиграла со счетом 1:4.
Также не пропустите: "Спартак" официально прокомментировал слова Заремы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины
-
"Норвич" подписал одного из лидеров "Вердера"
-
Лаксальт прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
Официально: Лаксальт - игрок "Динамо"
-
Максим Мухин высказался об уровне Евро-2020
-
"Спартак" официально прокомментировал слова Заремы
-
Усман Дембеле перенесет операцию
-
1
"Барселона" поддержала акцию о защите прав ЛГБТ
-
Бускетс высказался о проблемах сборной Испании
-
РФС соберет внеочередной исполком для оценкы работы Черчесова
-
Шевченко рассказал о причинах поражения Украины от Австрии на Евро-2020
-
Два игрока сборной Англии пропустят неделю из-за коронавирусных ограничений
-
Фоден поделился мнением о Гарете Саутгейте
-
1
Это'о высказался о связке Месси с Агуэро
-
"Манчестер Сити" сомневается в подписании Кейна
-
Главный тренер сборной Шотландии высказался перед матчем против Хорватии
-
Черышев высказался о вылете сборной России с Евро-2020
-
Тихонов высказался о поражении и вылете России с Евро-2020
-
1
Черчесов не намерен уходить из сборной России
-
Рамос сделал выбор между АПЛ и Лигой 1
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1