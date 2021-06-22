Максим Мухин высказался об уровне Евро-2020

Фото: инстаграм Мухина/Автор неизвестен

Молодой футболист московского ЦСКА и сборной России Максим Мухин дал комментарий "Спорт-Экспрессу", в котором поделился впечатлениями от выступления на Евро-2020.

— Мы раздосадованы результатом выступления на чемпионате Европы. Команда очень хотела выйти из группы, в Австрии мы хорошо подготовились к турниру. По себе знаю, что все игроки хорошо чувствовали себя с точки зрения функционального состояния. К сожалению, соперников более высокого уровня обыграть не получилось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

Об уровне игроков на Евро: Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько усилий приложить для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд. Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи, — сказал Мухин.

Напомним, что в решающем матче группового этапа против Дании сборная России разгромно проиграла со счетом 1:4.

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