Максименко: "И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров молодежной сборной"
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался по поводу перехода к нему капитанской повязки в молодежной сборной России.
"И без капитанской повязки я всегда должен быть одним из лидеров. Возможно, с возвращением в команду Вани Облякова и Феди Чалова она вернется к ним, но за то время я должен проявить себя, доказать, что был выбран на эту роль не зря. По возрасту я один из самых старших сейчас. Ответственность большая. Я хорошо это понимаю. Я рад быть капитаном нашей сборной, очень дорожу этим.
Традиции у нас не меняются. С первых дней сбора в команде царит хорошее настроение. Все друг друга поддерживают, рабочая атмосфера помогает готовиться к матчам. В сборную всегда приезжают лучшие футболисты, заряженные на достижение нужного результата. Все хотят не сбавлять обороты, чтобы играть в том же ритме, который был у нас в отборочном турнире, где мы добились исторического успеха. Сейчас контрольные игры. Решаем свои задачи, но не забываем получать удовольствие от футбола", - цитирует Максименко официальный сайт РФС.
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