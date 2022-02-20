Максименко может перейти из "Спартака" в другой клуб РПЛ
Фото: инстаграм Александра Максименко/Автор неизвестен
Подмосковные "Химки" начали поиск замены голкиперу Илье Лантратову, который может перейти в "Зенит", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, химчане проявляют интерес к Александру Максименко ("Спартак"), Игорю Лещуку ("Динамо"), Денису Адамову ("Сочи") и Максиму Бориско ("Балтика").
При этом полноценный трансфер возможен лишь при переходе Бориско, остальные могут перейти только на правах аренды.
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