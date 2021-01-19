Голкипер "Спартака" Максименко высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко ответил на вопрос о борьбе за чемпионский титул в российской Премьер-лиге.

"В чём преимущество "Спартака" в борьбе за титул? У нас сейчас подготовительная часть идёт. Посмотрим, как будет. Дай бог, если поборемся за титул", - сказал Максименко.

После 19 сыгранных туров "Спартак" отстаёт от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

22-летний Максименко в текущем сезоне пропустил 22 гола в 20 матчах в составе "красно-белых".

Не пропустите: "Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой". | http://soccernews.ru