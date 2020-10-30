Максименко объяснил свои ошибки в матче с "Краснодаром"
Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко прокомментировал свою игру в матче 12-го тура РПЛ против "Краснодара" в прошлую субботу.
Напомним, что "красно-белые" победили со счётом 3:1, но 22-летний голкипер дважды едва не "привёз" голы в собственные ворота.
"Ошибки есть ошибки, все их видели. Оправдываться не хочу, но могу объяснить их природу. Когда мы вышли на разминку, обнаружили проблемы с газоном. Поле было вскопано. Это странно, всё-таки в Краснодаре тепло, и раньше газон там всегда был хорошего качества. Возможно, из-за большой нагрузки на поле агрономы не успели привести его в порядок. В результате в первом моменте я воткнулся коленом в газон, из-под меня вылетел здоровенный кусок поля. Во втором случае - то же самое.
Потом и с Пашей Масловым такая же проблема случилась, да и с другими ребятами. Сам накосячил - сам исправился. Деваться было некуда. Во втором эпизоде даже не осознал, что произошло: так адреналин захлестнул! Выронил, думаю: "А где мяч?!". Тут Айртон выбивает. Ну ладно, вынесли. Но дальше мяч попадает в игрока и отскакивает Смольникову под удар. Резко прихожу в себя, прыгаю, отбиваю. И думаю: "Что это было?". Момент, конечно, сумасшедший", - рассказал Максименко.
В текущем сезоне страж ворот "Спартака" пропустил 13 голов в 13 матчах.
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