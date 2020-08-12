Максименко оценил переход Кокорина в "Спартак"

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Максименко оценил переход Кокорина в "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко рассказал, что он положительно отнесся к переходу в команду бывшего нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Кокорин с нами, он быстро влился в коллектив, теперь мы в одной лодке. Есть ожидания от нового сезона, поэтому все вместе будем стараться по максимуму", - приводит слова Максименко GQ.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в "Спартак" на правах свободного агента. Форвард подписал с "красно-белыми" трехлетний контракт на общую сумму в 10 миллионов евро.

Не пропустите: Александр Кокорин, скорее всего, не сыграет с "Ахматом". | http://soccernews.ru
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