Максименко оценил шансы "Спартака" попасть в топ-3 РПЛ
Вратарь "Спартака" Александр Максименко выразил мнение, что московский клуб попадет в топ-3 в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.
"На данный момент хотелось бы быть на первом месте, все мы максималисты. Какое-то время были первыми, но, к сожалению, не удержались. Но это все промежуточные итоги, поэтому мы не обращаем на это внимание. В мае будем смотреть на таблицу и делать выводы. Выходим и играем на победу в каждом матче. Думаю, в тройке мы точно останемся, может быть, и выше", — сказал Максименко в эфире телеканала "Матч ТВ".
После 18 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. "Красно-белые" отстают от лидирующего "Зенита" на 3 очка. В 19-м туре "Зенит" и "Спартак" сыграют между собой. Матч состоится завтра, 16 декабря, и пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало матча - в 20:00 мск.
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