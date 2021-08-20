Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России

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Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России

Фото твиттер "Спартака"

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко рассказал о своих эмоциях в связи с приглашением в сборную России.

Для стража ворот "красно-белых" это дебютный вызов в национальную команду.

"Положительные эмоции, конечно. Но пока не думаем об этом – у нас два тура впереди, надо выигрывать. Первыми поздравили родители", - заявил Максименко в интервью клубной пресс-службе.

В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой в рамках квалификации ЧМ-2022.

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