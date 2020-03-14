Максименко признан лучшим игроком матча "Оренбург" - "Спартак"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко признан лучшим игроком матча 22-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (3:1).

Голкипер стал одним из творцов победы московского клуба, совершив пять сейвов.

21-летний Максименко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за "красно-белых" 27 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов.

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