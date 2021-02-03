Максименко прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма"

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Максименко прокомментировал слухи об интересе "Вест Хэма"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко отреагировал на слухи, что им интересуется английский "Вест Хэм".

"Я узнал об этом из интернета. Со мной лично никто не контактировал. Что если поступит предложение? Не хочется загадывать. Пока не буду рассуждать о том, хочу я или не хочу перебраться в Европу. Я футболист "Спартака" - и мне это нравится", - приводит слова Максименко Sport24.

В этом сезоне Максименко принял участие в 20 играх и пропустил 22 гола.

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