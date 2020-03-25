Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером "Спартака"

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Максименко рассказал, как ему удалось стать первым номером "Спартака"

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко рассказал, благодаря чему ему удалось завоевать место в основном составе "красно-белых".

"Я просто делаю свою работу, получаю удовольствие и выкладываюсь на 200 процентов на тренировках и в играх. Если дают шанс, то надо им воспользоваться. 

Сейчас нам присылают упражнения каждый день. Мы одеваем датчики и нас отслеживают. Профилонить не получится", - сказал Максименко в интервью YouTube-каналу сборной России.

В нынешнем сезоне 22-летний Максименко провел за "Спартак" 27 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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