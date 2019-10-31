Максименко установил рекорд "Спартака"

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Максименко установил рекорд "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко стал рекордсменом команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (1:0, второй тайм).

21-летний Максименко стал самым молодым голкипером в истории "Спартака", сыгравшим за клуб 50 матчей.

Максименко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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