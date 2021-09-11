Максименко высказался о возможном переходе из "Спартака" в "Зенит"
Фото твиттер "Спартака"
Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко дал понять, что "Зенит" не сможет подписать его.
"Информация о переходе в "Зенит"? Ну это утка, конечно. Несовместимо с реальностью", - сказал воспитанник "красно-белых".
Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне Максименко сыграл 8 матчей, в которых пропустил 10 голов.
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