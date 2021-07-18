Максименко высказался о возможном попадании в сборную России

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Голкипер "Спартака" Александр Максименко поделился мнением о победе московского клуба на предсезонном турнире Кубок Париматч Премьер, а также высказался о возможном попадании в сборную России.

"Никакой эйфории нет. Тренеры держат нас в тонусе. Самое главное начинается через неделю, сами всё понимаем. Мы хорошо сыграли, выиграли, но это просто тренировочный турнир. Никакой расслабленности точно нет.

Попасть в сборную или чемпионство? Одно должно следовать из другого. Если мы будем хорошо играть, идти на высоких местах, то тренерский штаб сборной обратит на всех нас внимание. Будем выкладываться на 100 процентов, а там посмотрим", — цитирует вратаря "Чемпионат".

Напомним, что сегодня, 18 июля, "Спартак" разгромил "Химки" в последнем матче предсезонного турнира со счетом 5:1 и уже в третий раз стал победителем данного соревнования.

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