Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход из "Динамо" в "Вольфсбург"

Форвард Максимилиан Филипп прокомментировал свой переход из "Динамо" в "Вольфстбург" на правах аренды.

Футболист будет выступать в немецком клубе на протяжении текущего сезона.

"Год в Москве помог мне развиться как футболисту, так и личности. У меня теперь больше опыта.

Но за последние несколько недель и месяцев желание вернуться в Бундеслигу росло все больше и больше. Я хотел испытать себя в этом чемпионате", - сказал Филипп.

В "Динамо" Филипп перешел летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро. В клубе провел 29 матчей и забил 9 голов.

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